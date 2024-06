Napoli, De Luca: “Conte per riprendere il cammino. Stadio? A disposizione della società”

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in chiusura del suo consueto appuntamento con la diretta Facebook del venerdì pomeriggio, ha parlato a lungo anche di sport, dando il benvenuto ufficiale al nuovo tecnico del Napoli, Antonio Conte: “Benvenuto e auguri di buon lavoro ad Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, credo sia stata una bella scelta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. Conte è venuto a Napoli e si è presentato in maniera molto sobria, seria, senza vendere fumo, senza fare promesse. Ha fatto appello al lavoro duro, serio, rigoroso e credo che possa dare un contributo straordinario al rilancio del Napoli dopo una stagione tormentata come quella passata”, esordisce il governatore campano.

“Certamente Antonio Conte non ha la bacchetta magica, molto dipenderà da tanti fattori, da come si conclude la campagna acquisti, ma si è creato un presupposto decisivo per poter riprendere un cammino. In bocca al lupo a Conte per il suo lavoro e impegno: ci aspettiamo, senza illuderci mai come è giusto che sia, risultati importanti per il suo impegno da allenatore del Napoli”, prosegue De Luca.

Infine il presidente della Regione Campania, ribadisce il suo sostegno alla riqualificazione dello Stadio Maradona: “Ho riconfermato al presidente De Laurentiis la vicinanza della Regione, per quello che dovesse servire, per lo stadio San Paolo-Maradona o per altre iniziative sportive. Ricordo sempre che grazie ai 30 milioni investiti dalla Campania nello stadio San Paolo, in occasione delle Universiadi, è stato possibile far giocare partite di Champions che altrimenti non avremmo potuto ospitare. Siamo quindi a disposizione, a supporto, di un progetto sportivo che è estremamente ambizioso e legato ad un atteggiamento di serietà e sobrietà. Ci aspettiamo davvero cose importanti”.