Napoli, De Laurentiis:” Spalletti rimane qua. Cessioni? Nessuno si muove se non lo decidiamo noi”

“Vuole domandarmi se Luciano Spalletti resterà a Napoli? Sì, Luciano Spalletti resterà al Napoli”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la cerimonia di consegna del Premio Bearzot all’allenatore partenopeo Luciano Spalletti. Il tecnico toscano è in scadenza di contratto. “I nostri titolari? C’è sempre la solita proposta indecente. I numeri li fanno gli altri, parlare di numeri è sempre volgare per chi lo fa, non per chi riceve. Noi aspettiamo, ma nessuno si muove se non dovessimo deciderlo noi – ha proseguito De Laurentiis – “Sono dei ragazzi straordinari, i miei contratto credo siano un po’ unici, perché vengono dal cinema. Quindi nessuno si muove se non lo decidiamo noi. Vedremo”. Sul passato: “Quando presi Sarri non feci male, se le regole del calcio fossero diverse lo scudetto a Napoli forse lo avremmo già portato“.

Poi racconta un aneddoto: “Sono andato a trovarlo e gli ho detto: ‘senti Luciano, ho un grosso problema, se non si dovesse sentire bene Gattuso, bisogna che tu venga’. Lui mi rispose: ‘no presidente, vengo a giugno’. Io – continua – credo di essere un gentiluomo, non ho voluto ‘segare’ il precedente allenatore, forse sarei andato prima in Champions se l’avessi fatto. Per depistarvi passai da Conceicao e dall’attuale allenatore della Juventus (Allegri ndr) che venne per quattro volte a farmi lezioni di calcio. Poi alla fine venne il bravo Luciano a riportarci tra i primi tre, però anche in quell’anno poteva accadere qualcosa di diverso se le cose fossero state un po’ più lecite”, ha concluso.