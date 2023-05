MOVIOLA – Torino-Monza, trattenuta di Rovella su Ricci: per Zufferli non è rigore

Episodio dubbio nel finale di Torino-Monza, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo il pareggio dei biancorossi firmato da Gianluca Caprari, nella metà campo avversaria si verifica una trattenuta al limite dell’area di Nicolò Rovella ai danni di Samuele Ricci, ma il direttore di gara lascia proseguire. L’arbitro Luca Zufferli viene richiamato al Var per consultare il monitor e, dopo aver rivisto l’episodio, decide di non assegnare calcio di rigore. I dubbi restano, ma a quanto pare non l’entità del contatto non è stata ritenuta tale da assegnare il penalty.