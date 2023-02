Monza-Milan 0-1, Palladino: “I ragazzi erano dispiaciuti, ma io sono orgoglioso di loro”

Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, ha parlato dopo la sconfitta casalinga arrivata contro il Milan per 0-1. Ecco le sue parole a Dazn: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine gara. Hanno dato tutto e fatto un’ottima prestazione. Credo che nel primo siamo stati perfetti, concedendo poco al Milan con giocatori straordinari. Il rammarico è che forse abbiamo avuto poco coraggio nel giocare il pallone. Nel secondo tempo siamo stati perfetti, straordinari. Loro sono calati dal punto di vista fisico e siamo stati bravi. Negli ultimi metri è mancato il guizzo finale, ma ho detto ai ragazzi che questa sfida ci farà crescere tanto”.

E ancora: “Siamo all’interno di un percorso di crescita. Contro i Campioni d’Italia, con giocatori di livello, abbiamo fatto una partita incredibile, siamo stati davvero bravi. Abbiamo subito qualche ripartenza, che ci può stare. I ragazzi erano dispiaciuti, ma io sono orgoglioso di loro. A me è dispiaciuto che di solito siamo leggeri, sbarazzini, attacchiamo, ruotiamo in maniera diversa, ma oggi siamo stati timorosi. Come se il pallone scottasse. Nessuno ha messo intraprendenza nel cercare la giocata difficile che serviva in quei momenti. Credo sia un discorso anche di percorso. Ci sta, però nel secondo tempo c’è stato un cambio di rotta e mi ha fatto piacere”.

Per concludere: “3 attaccanti diversi? Hanno caratteristiche diverse e le valuto in base agli avversari. Ho messo Dany Mota per allungare la loro difesa. Sapevo che alla fine si abbassavano e ho messo una prima punta. Poi siamo passati al 4-2-3-1 e a ho finito con Izzo terzino e Pessina difensore centrale. Ciurria? Un giocatore intelligentissimo, straordinario. Cresce di settimana in settimana, un bravissimo ragazzo che si impegna. Soprattutto è duttile, può giocare ovunque, spesso in base a lui cambio sistema di gioco. Nel primo tempo mi aspettavo di più da lui. Galliani? L’ho visto, è sempre qui con noi. La sua presenza è fondamentale. Era contento della prestazione e ci ha fatto i complimenti. Adesso si guarda alla partita con la Salernitana”.