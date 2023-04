Monza e Torino, allenamenti a porte aperte per il 25 aprile

Un 25 aprile al fianco dei propri beniamini. Questa l’iniziativa di Monza e Torino che hanno deciso di aprire le porte degli allenamenti ai propri tifosi. La società biancorossa comunica che “domani, martedì 25 aprile alle 10.30, la ripresa degli allenamenti della squadra di Raffaele Palladino sarà a porte aperte. L’ingresso al Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello sarà consentito al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili”. Il club granata assicura che “in questo giorno di festa il Filadelfia ospiterà grandi e piccini, orgogliosamente accomunati dalla stessa passione sportiva e dall’amore per il Toro”, si legge nella nota. “Per tutti la possibilità di accogliere il mister Juric e la squadra, reduci dalla splendida vittoria di Roma contro la Lazio, in un clima di contagioso entusiasmo. E poi di assistere alla sessione tecnica che vedrà i nostri calciatori già proiettati verso la prossima sfida di campionato, sabato 29 aprile, contro l’Atalanta“. I tifosi potranno accedere dall’ingresso di Via Filadelfia, a partire dalle ore 11.30, per poi prendere posto su tutte le gradinate.