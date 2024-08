Milan-Torino, Fonseca alla vigilia: “Sensazioni positive, siamo qui per lottare per lo Scudetto

“Le sensazioni sono state molto positive, sin dal primo giorno. Oggi anche più positive. I giocatori sono arrivati in tempi diversi, ma quello che posso dire è che siamo pronti, la squadra è pronta per iniziare il campionato con fiducia totale, sentimenti positivi e grande ambizione. Vogliamo già giocare domani con la nostra identità, mostrandola subito ai tifosi. Era difficile immaginare di avere queste sensazioni con sole cinque settimane di lavoro, non mi aspettavo che i giocatori prendessero subito le nostre idee. Sono molto molto soddisfatto e molto molto fiducioso per domani”. Paulo Fonseca, tecnico del Milan, parla così in conferenza in vista del debutto in campionato contro il Torino, in programma domani sera a San Siro.

“La prima gara è sempre difficile, il Torino ha qualità e si difende bene. Noi siamo molto motivati, in amichevole abbiamo fatto bene, ma il nostro avversario di domani gioca in modo diverso rispetto a Barca, City o Real, non lascia spazi”, ha aggiunto il tecnico portoghese.

“Noi siamo qui per lottare per lo scudetto e per vincere, ogni giorno che lavoro con i ragazzi ho più fiducia in questo. Non ho un altro modo per vedere le cose. L’Inter è stata molto forte negli ultimi due anni, ha fatto una finale di Champions e ha vinto uno scudetto. Penso che Atalanta, Napoli e Juve possano lottare per il campionato, quello che noi vogliamo è entrare in questa lotta – ha proseguito – Sappiamo che l’Inter è forte, ha gli stessi giocatori da anni, lo stesso allenatore, ma noi crediamo alle nostre ambizioni e crediamo di poter entrare in questa lotta”.

Sull’arrivo di Fofana: “Deve fare le visite mediche, ma non è un segreto che sta arrivando. Sono soddisfatto. Se è il gruppo più forte che ho allenato? E’ presto per dirlo, ma so che è forte. Siamo qui per vincere e lottare per lo scudetto. Ogni giorno che lavoriamo aumenta la fiducia”.