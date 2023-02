Milan, Salvini: “Scontato che il derby andrà all’Inter, complimenti in anticipo per la loro certa vittoria”

“Stiamo soffrendo, è nella sofferenza che si vede la differenza dell’uomo e del tifoso. Quindi forza Milan sempre. E’ chiaro che vincerà l’Inter. Ha la strada spianata, è scontato. Non è neanche in discussione. Faccio i miei complimenti in anticipo per la vittoria certa e inevitabile dell’Inter”. Così il vicepresidente del consiglio, Matteo Salvini, intervistato su Telelombardia ha parlato dell’imminente derby tra il suo Milan e l’Inter, non senza una grande dose di scaramanzia.