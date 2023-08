Milan, Pioli: “Bisogna continuare così. Krunic? Resterà”

Stefano Pioli ha parlato al termine della vittoria per 4-1 sul Torino. “Sono contento per la prestazione di oggi, come dopo la prima di campionato. Dobbiamo continuare così, oggi abbiamo fatto bene, e con la Rosa siamo già a buonissimo punto. I giocatori che sono arrivati ci stanno dando una grande mano e hanno le caratteristiche che cercavamo. Il club è molto attento e propositivo. Più affamati? E’ sempre stato il nostro modo di giocare, poi a volte ci riusciamo meglio e altre no. Non ci piace aspettare e fare palleggiare gli avversari, oggi siamo stati ben compatti, tante cose oggi hanno funzionato e altre vanno ovviamente migliorate”.

Poi ha proseguito: “Vogliamo essere compatiti in entrambe le competizioni, bisognerà mantenere alto il livello di prestazioni sia a livello mentale che fisico, nessun giocatore potrà permettere o garantire il 100% per tutta la stagione, è per questo che sono importanti i cambi. Giocare a San Siro ci rende felici, i nostri tifosi sono fantastici, tornare con questa passione e calore è stato bellissimo. La scorsa stagione è stata complicata, speriamo di fare meglio in questa stagione, stiamo formando un bel gruppo, dobbiamo proseguire così. Krunic resterà? Si”.