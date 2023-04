Milan-Lecce 2-0, Tiziano Crudeli impazzisce di gioia per il successo dei rossoneri (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 33

Il Milan torna al successo dopo i due pareggi con Empoli e Bologna battendo 2-0 il Lecce nel match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Una vittoria estremamente importante per i ragazzi di Stefano Pioli che, dunque, scavalcano nuovamente l’Inter e tornano al quinto posto in classifica con 56 punti, stessa quota della Roma che giocherà domani sera contro l’Atalanta. I tre punti hanno fatto impazzire i tifosi rossoneri, in particolar modo il noto telecronista Tiziano Crudeli che, come al solito, non è riuscito a contenere la propria gioia. Ecco il video della sua reazione alla vittoria rossonera.