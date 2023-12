Milan, Gazzetta: Pioli a rischio esonero, riflessioni in corso dopo il 2-2 di Salerno

Stefano Pioli adesso è a rischio esonero. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, mai come stamattina il Milan sta riflettendo sulla posizione del tecnico rossonero, le cui dichiarazioni dopo il deludente 2-2 di Salerno, che stava per essere una sconfitta se non ci fosse stato il gol di Jovic al 90′, non sono affatto piaciute e sono state considerate troppo remissive. I tifosi sono scontenti da tempo, ora anche la dirigenza e la proprietà del Diavolo sono preoccupati da come la squadra sia slegata, sconclusionata e vessata da continui infortuni.

In particolare la rosea spiega come al centro dei ragionamenti in corso ci sia una svalutazione della rosa, oltre all’incredibile serie di problemi fisici. Pioli e il suo staff sono ritenuti responsabili e potrebbero esserci cambiamenti, anche grossi, se si dovesse arrivare all’addio del tecnico emiliano, che per il momento pare confermato ma adesso a rischio in caso di ulteriori passi falsi, o addirittura già nelle prossime ore se ci dovesse essere un ribaltone improvviso.