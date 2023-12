Milan, Costacurta su Maldini: “Le sue parole mi hanno sorpreso”

“Sono rimasto sorpreso sia dalla tempistica che dalle parole perché ha sparato alto. Non conosco le persone coinvolte ma mi sembra che lui abbia cercato di colpirle abbastanza pesantemente. Mi viene da pensare che l’abbiano chiamato per parlare, e non viceversa”. Lo ha detto l’ex Milan e attuale opinionista di Sky, Alessandro Costacurta a proposito dell’intervista di Paolo Maldini a ‘Repubblica’. L’ex direttore dell’area tecnica rossonera in particolare aveva detto: “Ci sono persone che sono di passaggio in istituzioni come il Milan, nel mondo dei club di calcio di profilo internazionale, e che non hanno un reale rispetto della sua identità e della sua storia. Spesso sono manager che vengono a lavorare in un grande club di grande prestigio e popolarità anche per migliorare il proprio curriculum e poi andare da un’altra parte”.