Milan, chi sarà l’allenatore contro la Roma a Perth? Ipotesi Bonera

La stagione di Roma e Milan non finirà con le partite contro Empoli e Salernitana di domenica sera in campionato. Le due squadre infatti voleranno in Australia per un’amichevole in programma a Perth il prossimo 31 maggio, non una data qualunque: trent’anni fa esatti infatti Agostino Di Bartolomei, leggendario capitano giallorosso ed ex centrocampista rossonero, si tolse la vita con un colpo di pistola. A Perth Roma e Milan ricorderanno il mitico calciatore con una patch speciale, “AGO IERI, OGGI, SEMPRE”, sulle maglie delle due squadre.

Più nel complesso però quello dell’Optus Stadium sarà il modo per promuovere i due brand (oltre che quello della Serie A) in Australia, dove due squadre italiane non si sono mai affrontate in amichevole. Durante il soggiorno a Perth, infatti, sarà possibile assistere a una sessione di allenamento e partecipare a esperienze che coinvolgeranno la community degli appassionati locali di Roma e Milan. Con una domanda. Chi sarà l’allenatore rossonero a guidare Leao e compagni? Il Milan ha annunciato quello che era ormai nell’aria da settimane: Stefano Pioli lascerà il club a fine stagione. L’allenatore difficilmente guiderà la squadra a Perth, anche se non è da escludere. Probabile che tocchi quindi a Daniele Bonera, collaboratore tecnico dello staff. Nei prossimi giorni si saprà di più, aspettando la scelta sul prossimo allenatore per la stagione che inizierà tra poche settimane.