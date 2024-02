Milan-Atalanta, Damato ad Open Var: “Rigore su Holm corretto. Si tocca la faccia? Discorso marginale”

L’AIA promuove il Var Massimiliano Irrati e l’arbitro Daniele Orsato per la concessione del calcio di rigore all’Atalanta contro il Milan per un contatto tra Giroud ed Holm in area. L’ex arbitro, componente CAN, Antonio Damato ad Open Var, in diretta su Dazn, spiega il motivo: “Il mio punto di vista è che la decisione presa dal var è corretta. C’è un tentativo del giocatore dell’Atalanta di giocare il pallone e gli viene impedito da un chiaro calcio al petto/ascella dal suo avversario. A livello regolamentare è un chiaro fallo che si punisce con il calcio di rigore. Riteniamo corretta la decisione del Var Irrati di richiamare Orsato. Decisione veloce? La dinamica è codificata, dal posizionamento dell’arbitro di campo non era semplice rilevare quel fallo. In questi casi lo strumento Var è necessario”, le sue parole. Una decisione che non ha convinto il tecnico rossonero Stefano Pioli: “Troppo poco l’intervento di Giroud, uno perché Holm si mette le mani in faccia e non è stato colpito lì, poi è troppo poco per il metro in generale che utilizza Orsato”, le parole dell’allenatore nel post gara. A rispondere è lo stesso Damato: “L’arbitro di campo e il var devono rilevare se c’è un fallo o meno. Se il calciatore si tocca un’altra parte del corpo rispetto a quella colpita non deve rilevare ai fini della punibilità in questo tipo di fattispecie. Questo tipo di discorso è marginale”. Nel post partita di Napoli-Juventus, domenica prossima, Dazn mostrerà audio e immagini dell’episodio.