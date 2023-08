L’Inter accelera: Gosens a Berlino, al suo posto Carlos Augusto. E su Samaradzic e Taremi…

L’Inter prova a cambiare marcia sul mercato. E in tal senso la giornata di oggi, sabato 12 agosto, rischia di essere uno spartiacque importante per i nerazzurri. In mattinata si è definita la cessione di Robin Gosens all’Union Berlino per circa 15 milioni di euro bonus inclusi e il contemporaneo acquisto di Carlos Augusto dal Monza per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 13-14 milioni di euro. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare tutte le firme e il completamento della documentazione prevista.

Ma non c’è solo questo che bolle in pentola, tutt’altro. Il caso Samardzic ieri ha vissuto momenti di tensione altissima, al punto che la corda stava per spezzarsi. Storia di commissioni, di cambi di agente e di situazione estranee e non legate alla volontà dell’Inter. Già, la volontà. Quella di Samardzic è totale: vuole vestire la maglia nerazzurra. Ed è per questo che la fiducia nelle ultime ore è tornata a salire dopo una serata nera. Ci sarà un nuovo incontro, il papà del giocatore rimarrà a Milano sino a lunedì, e la situazione può definitivamente sbloccarsi.

E infine c’è la punta. L’Inter punta forte su Mehdi Taremi del Porto, ma le richieste del club lusitano sono ferree: 30 milioni di euro senza discussione. Dal Portogallo però circola la voce che i nerazzurri avrebbero alzato la propria offerta a 27 (vicini al massimo del budget rimanente sul mercato). Pista da seguire ed in evoluzione. In caso di chiusura l’Inter poi chiuderà un difensore in prestito visto che avrebbe finito il budget di mercato. Sennò rimane sempre viva la pista che porta a Marko Arnautovic, anche se il muro del Bologna si è fatto molto alto.