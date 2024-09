Lecce-Parma 2-2, Gotti: “Sarà difficile dormire stanotte dopo quello che è successo”

“Sarà difficile dormire questa notte dopo quanto accaduto. Abbiamo giocato contro un ottimo Parma che sa fare tante cose buone all’interno della partita. Ci sono stati tanti momenti all’interno della partita in cui è mancata lucidità ad entrambe le squadre. Ramadani, per esempio, era in eccessiva trance agonistica e l’ho sostituito, perché già ammonito”. Lo ha detto l’allenatore del Lecce, Luca Gotti, dopo il doloroso pareggio subito nel recupero contro il Parma: “Falcone? Non scopriamo di certo oggi le sue qualità. Lui è finalmente arrivato alla sua maturità professionale. Io sono convinto che lui possa ancora crescere. Per quanto riguarda Dorgu, per me lui è un tuttocampista. Dovunque lo metti lui riesce a partecipare con qualità ad entrambe le fasi di gioco”.

E sulle tante occasioni sbagliate in modo clamoroso: “C’era tanta stanchezza nel finale e si sono viste cose poco da Serie A. L’equilibrio era poco e molti giocatori erano attratti dal voler fare gol: anche l’occasione sprecata da Krstovic va valutata in quest’ottica. Sono certo che imparerà da questo errore. L’espulsione di Guilbert? Da lui non mi aspettavo un gesto del genere: è stata una stupidaggine per un giocatore della sua esperienza”.