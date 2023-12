Lecce-Bologna, D’Aversa: “Dobbiamo evitare leggerezze. Stimo Motta, fa giocare i suoi ragazzi con entusiasmo”

“Affrontiamo un Bologna quinto in classifica, che in campionato ha perso solo due volte. Ho sempre stimato Motta sin dai tempi del Genoa. Fa giocare i suoi ragazzi con entusiasmo, ed in campo si vede che si divertono. Hanno girato a proprio favore gli episodi in più situazioni, come accaduto a noi ad inizio campionato”. Con queste parole nei confronti della squadra avversaria, Roberto D’Aversa presenta la sfida tra Lecce e Bologna in programma domani. Il tecnico analizza il momento dei salentini e la preparazione del match: “A Verona abbiamo fatto la partita per 70 minuti, poi siamo calati in chiusura e non abbiamo portato il risultato pieno a casa. Noi giochiamo in casa e vogliamo fare un risultato positivo, ragionando da squadra ed evitando leggerezze. Abbiamo preparato più soluzioni, i ragazzi dovranno essere bravi nelle letture. Loro alternano due tipi di costruzione, ma quello che più conta è l’interpretazione della gara. Nel palleggio hanno centrocampisti di qualità, anche offensivi come Ferguson. Dobbiamo girare gli episodi a nostro vantaggio”.