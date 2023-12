Lecce-Bologna 1-1, Falcone: “Emozione incredibile conquistare il rigore, è stato come segnare un gol”

Il portiere del Lecce Falcone ha commentato il pareggio 1-1 in casa contro il Bologna arrivato dopo il rigore procurato da lui stesso e segnato da Piccoli al 98‘:”Ho sempre sognato di salire in area e fare gol. Ci sono andato vicino oggi, ma alla fine è stato come segnare. Per me è stata un’emozione bellissima. Ci abbiamo messo cuore contro una grande squadra come il Bologna. Il pareggio alla fine è il risultato più giusto. Avevo capito subito fosse rigore al 100%. Dedico il risultato a mia madre, che non sta passando un bel periodo”