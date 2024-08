Lazio, Tchaouna si presenta: “Non sento pressioni, Lazio passo in avanti per la carriera”

Loum Tchaouna si presenta alla Lazio. L’attaccante ex Salernitana è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa in presenza del ds del club biancoceleste Angelo Fabiani: “Sono molto contento di essere qui, come ha detto il ds è un’opportunità e una nuova tappa per me, spero che ci saranno nuovi traguardi insieme e anche molto presto. La Lazio è un passo in avanti nella mia carriera, la vedo come un progresso. Sono molto contento di essere qui. Sono una che lotta per la squadra, spero di trasmettere questo in campo. Sono un giocatore tecnico e veloce, fuori dal campo mi reputo una persona solare”.

“Essere qui come avversario e come compagno di squadra è diverso. Ho affrontato la Lazio, la prima volta non ho giocato, la seconda è stata una partita speciale. Ho visto uno spirito combattivo in campo, penso che grazie all’aiuto dello staff potremo crescere tutti”, prosegue il francese. E a proposito di Francia: “Ho giocato l’Europeo Under 19, sono stato felice di giocare, mi ha permesso di esprimermi e misurare contro squadre internazionali. Giocare nella Lazio mi permette di avvicinarmi ai livelli che voglio”.

Tchaouna raccoglie un importante testimone alla Lazio, quello di Felipe Anderson: “Lui ha scritto la storia della Lazio, siamo due giocatori diversi, penso che potrei fare meglio oppure no, oggi non sento queste pressioni. Gioco come Loum Tchaouna e non come Felipe Anderson”. Sull’ex compagno di squadra a Salerno, Boulaye Dia, infine, non si sbilancia: “Non posso dire nulla su Dia. Ieri ero allo stadio e ho fatto un post di incoraggiamento per la Salernitana sui social, sono andato per incoraggiarli”.

Oltre a Tchaouna, è stato presentato in conferenza anche Fisayo Dele-Bashiru, che ha dichiarato: “Non vedo l’ora di dimostrare ai tifosi cosa so fare e di renderli felici. Sono un centrocampista box to box, i miei punti di forza sono la corsa ma anche le due fasi. Se rispettiamo il modo di giocare del mister possiamo fare una grande stagione“. Il centrocampista laziale ha poi precisato: “Devo adattarmi alla Serie A, ma sto bene e sto ricevendo l’aiuto da parte di tutti. Sto imparando a capire sia la tattica che il modo di giocare e presto sarò pronto al 100%“.