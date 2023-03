Lazio-Roma, Lotito: “Abbiamo annullato i nostri avversari”

“Abbiamo vinto meritatamente. La squadra ha vinto con determinazione, cuore, passione, sentimenti autentici e razionalità. Sul campo abbiamo annullato i nostri avversari, nessuno può recriminare nulla”. Lo ha detto il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo la vittoria contro la Roma. “Ieri sono andato a Formello e sono rimasto con la squadra fino a tarda sera parlando con ognuno di loro per far capire l’importanza della partita. Ogni giocatore ha dato il massimo per portare a casa il risultato a tutti i costi. Questa vittoria è fondamentale nell’ottica del campionato – si legge sul sito del club biancoceleste – la stagione è lunga, ma questa vittoria ci permette di affrontare i prossimi scontri diretti con una condizione mentale positiva. Ringrazio i tifosi presenti che hanno sostenuto la squadra con passione e in maniera composta. La Lazio è una società che vuole vincere con merito e lo dimostreremo sul campo”, ha concluso Lotito.