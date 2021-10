Lazio, insulti razzisti a Duncan: tifoso biancoceleste bandito dallo Stadio Olimpico

by Davide Triolo

Alfred Duncan - Sassuolo 2015/2016 - fotomenis.it

Alfred Duncan è stato vittima di insulti razzisti durante Lazio-Fiorentina, sui quali ha indagato la Procura Federale, rilasciando recentemente un responso in merito. Il tifoso biancoceleste fautore della discriminazione razziale è stato identificato e conseguentemente bandito dallo Stadio Olimpico di Roma. L’uomo, tifoso della Lazio, non sarà più ammesso alla struttura capitolina e, inoltre, rischia seriamente di incorrere in provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Proprio come in Premier League, anche in Serie A si intensificano le operazioni contro il razzismo, per far sì che il calcio, e lo sport in generale, prendano le distanze da avvenimenti di questo tipo. Tutelato anche Duncan, il quale ha certamente sofferto per la situazione, considerata con naturale disappunto. La Serie A agisce contro il razzismo.