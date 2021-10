Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 25 ottobre

by Redazione

Ancora una settimana in zona bianca per tutta l’Italia. Nonostante un lievissimo incremento di contagi e ricoveri, probabilmente fisiologico e non preoccupante, tutto il Bel Paese resta nella fascia con minori restrizioni. Su tutto il territorio italiano, dunque, si potrà circolare all’aperto senza mascherina e non vi saranno particolari restrizioni se non quelle minime con cui ormai dobbiamo convivere. Andiamo a scoprire dunque la colorazione delle regioni da lunedì 25 ottobre.

LA NUOVA COLORAZIONE DELLE REGIONI A PARTIRE DA LUNEDI 25 OTTOBRE

BIANCA: Sardegna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto, Lombardia, Lazio, Piemonte, Puglia, Emilia-Romagna e Provincia autonoma di Trento, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Marche, Basilicata, Calabria, Valle d’Aosta, Sicilia.

GIALLA: /

ARANCIONE: /

ROSSA: – /