La nuova Roma di Juric batte l’Udinese. Un 3-0 chiude la settimana degli addii e delle tensioni

Una vittoria per 3-0 contro l’Udinese chiude una settimana piena di tribolazioni per la Roma. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi e le dimissioni, ufficializzate oggi, della CEO Lina Souloukou, l’esordiente Ivan Juric si gode i primi tre punti stagionali dei giallorossi nel segno di Dovbyk (secondo gol stagionale), Dybala e Baldanzi. La contestazione è stata forte, feroce, con tanti cori e striscioni per De Rossi, ma alla fine sul campo dell’Olimpico si sono visti i primi i primi segni del calcio di Juric. La Roma gioca a uomo a tutto campo, nello stile del tecnico croato, soffocando la manovra dei friulani, che perdono così la vetta della classifica dopo tre vittorie consecutive.

Al 7′ la prima occasione: Angelino innesca Dovbyk che aggancia e cerca di incrociare: Okoye è attento. La Roma appare in controllo del gioco, ma al 15′ rischia grosso: Thauvin crossa al centro, Svilar smanaccia e la palla arriva a Heizibue, che da buona posizione impatta male sul pallone trovando solo l’esterno della rete. Quattro minuti dopo c’è il vantaggio giallorosso. El Shaarawy serve in profondità Dovbyk che sfodera un mancino potente e preciso, ma soprattutto imprendibile per Okoye. Alla mezz’ora torna il tifo della Curva Sud. E lo stadio inizia ad esporre diversi striscioni per Daniele De Rossi. “Anche se in questa società non c’è riconoscenza ricorda che del romanismo rimarrai sempre l’essenza, a presto Daniele”. Il sentimento dello stadio non cambia: fischi per Cristante e Pellegrini. Fischi anche per la squadra all’intervallo.

L’approccio degli undici titolari in avvio di secondo tempo però è quello giusto. Dovbyk ruba palla nei pressi della bandierina e serve Dybala, che entra in area e subisce il fallo di Bijol. Per l’arbitro è rigore: dagli undici metri va lo stesso argentino che calcia forte dove Okoye non può arrivare. L’Udinese è la squadra contro cui Paulo Dybala è stato coinvolto in più gol in Serie A: 21 in 21 sfide (12 reti + 9 assist). La squadra bianconera prova a rientrare in partita con Thauvin, che calcia forte sul primo palo trovando la grande risposta di Svilar. Cinque minuti dopo la Roma fa anche 3-0. E nella giornata della prima volta di Juric in panchina, c’è il primo gol giallorosso di Tommaso Baldanzi che duetta con Dovbyk e supera il portiere friulano. Il risultato non cambia. Neanche il clima dell’Olimpico: fischi per la squadra anche a fine gara.