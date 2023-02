Juventus: “Nessun nuovo aumento di capitale fino al 2025”

Nessun aumento di capitale per la Juventus fino al 2025, questo è quanto si apprende dalle comunicazioni del nuovo Cda bianconero. Questo il testo del comunicato: “La Società segnala in ogni caso che il Piano Triennale per gli esercizi 2022/23 2024/25, approvato dalla Società nel giugno 2022, non prevede l’implementazione di aumenti di capitale”.

Una scelta che conferma quanto era stato detto lo scorso 30 novembre da John Elkann, il quale dichiarò: “La Juventus non ha bisogno di capitali, oggi si trova in una situazione in cui le direzioni da seguire sono molto chiare”.