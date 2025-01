Sabato 18 gennaio alle ore 18:00 Juventus e Milan si incontreranno nella 21ª giornata di Serie A 2024/2025. Su Dazn è tutto pronto per la prima partita di Serie A gratuita del 2025. Il match tra bianconeri e rossoneri sarà visibile gratuitamente su Dazn. A raccontare ogni momento di questa attesissima sfida sarà Pierluigi Pardo, accompagnato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre in campo Massimo Ambrosini insieme alla squadra di Dazn guiderà i tifosi nelle analisi prepartita dalle 17:00 e postpartita direttamente da bordocampo. Il match trasmesso in chiaro è parte del pacchetto ‘Try and Buy’ dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming sportivo che punta a coinvolgere un numero sempre più ampio di appassionati del grande calcio italiano, offrendo la trasmissione gratuita di un numero limitato di partite di Serie A Enilive ogni stagione (fino a 5 su un totale di 380).

Entrambe a caccia di punti e non del brutto 0-0 dell’andata

Sarà una partita probabilmente più importante per la Juventus piuttosto che per il Milan. La squadra di Thiago Motta non può sbagliare davanti ai suoi tifosi e deve tenere il passo della Lazio, che affronterà Como e Verona nelle prossime due giornate, per non perdere il treno quarto posto. I bianconeri sono sì imbattuti in campionato, ma hanno ottenuto sole sette vittorie e ben undici pareggi, alcuni decisamente deludenti come l’1-1 con il Lecce, il 2-2 con il Venezia e l’1-1 con il Cagliari. Segno di una gestione Motta che non sta ancora dando i suoi frutti, anche a causa dell’emergenza infortuni. Juventus che chiuderà con la sfida con il Milan un tris di partite che indirizzeranno il suo campionato: prima il derby di Torino con il Torino di Vanoli l’11 gennaio (ore 18.00), poi la storicamente difficile trasferta di Bergamo con l’Atalanta il 14 gennaio (ore 20.45) e, infine, la sfida al Milan di sabato prossimo.

Probabilmente qualche pressione in meno per il Milan di Coincecao che, dopo l’incredibile successo in Supercoppa con le vittorie in rimonta con Juventus e Inter, cercherà di iniziare la risalita verso almeno un piazzamento in zona Europa League. Settimana dei rossoneri che sarà decisamente meno impegnativa di quella della Juventus. Prima il Cagliari per confermare la bontà del lavoro iniziale di Coincecao e poi il derby in casa di un Como a caccia di punti salvezza.

La classifica di Serie A