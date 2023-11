Juventus, Corriere dello Sport: “Allegri pensa all’addio a giugno”

Il periodo più complesso dell’avventura bianconera di Massimiliano Allegri potrebbe concludersi con una separazione anticipata. Come scrive il Corriere dello Sport, il tecnico toscano starebbe pensando all’addio a giugno nonostante abbia un contratto fino al 2025 da 7 milioni annui. E il futuro potrebbe essere in Arabia. Proprio i sauditi, secondo il Corriere, sarebbero pronti a ricoprirlo d’oro per portarlo a Gedda, dove l’Al-Ittihad di Benzema campione in carica è lontano 13 punti dalla vetta occupata dall’Al-Hilal, oppure all’Al-Nassr di Riyadh per allenare di nuovo Ronaldo, che per lui stravede. Ma non si esclude l’ipotesi di un anno sabbatico. In ogni caso, la testa è al presente. Allegri ha l’obiettivo di regalare alla Juventus la qualificazione alla nuova Champions a 36 squadre che può garantire a stretto giro quasi 100 milioni di ricavi.