Inter, dalla Turchia: offerta all’Atalanta per Demiral. Può essere lui l’erede di Skriniar

Mancano poco più di ventiquattro ore alla conclusione della sessione invernale di calciomercato, ma ancora molte operazioni e trattative devono essere definite. L’Inter sta valutando la cessione immediata di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain, che ha già l’accordo con il centrale slovacco per il prossimo giugno. La partenza del numero 37 lascerebbe un enorme vuoto nella retroguardia nerazzurra e, per questo motivo, il club meneghino si sta guardando intorno per capire se è possibile sostituirlo in queste ultime ore di mercato. Stando a quanto riportato da alcuni media turchi l’erede designato di Skriniar sarebbe Merih Demiral, per il quale l’Inter avrebbe già presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta, di cui però non si conoscono i dettagli. Nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi sviluppi.