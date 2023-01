Inter, rinnovata la partnership con Snaipay: accordo fino al 2025

L’Inter è attiva sul fronte rinnovi, non soltanto a livello di calciomercato. Il club nerazzurro ha infatti annunciato di aver rinnovato fino alla stagione 2024/2025 la partnership con Snaipay, brand del gruppo Snaitech che offre servizi di ricarica e pagamento. L’intesa, che è nata due anni fa, consente a Snaipay di continuare ad essere al fianco della squadra allenata da Simone Inzaghi come Value-Added Services Partner e consolida il rapporto tra due brand che fanno dell’innovazione e della ricerca della migliore tecnologia due pilastri della propria strategia di crescita. Snaipay, dunque, continuerà ad essere presente allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro sui LED a bordo campo, in occasione degli incontri di Serie A e Coppa Italia dell’Inter.

Il Customer Relationship & Payment Services Manager di Snaitech, Massimo Nura, si è detto soddisfatto e felice per la prosecuzione del rapporto: “Siamo entusiasti del rinnovo del legame tra Snaipay e FC Internazionale Milano. La nostra collaborazione si fonda sulla condivisione di valori fondamentali: lo sport e l’innovazione. Sosteniamo attivamente la promozione dello sport e degli importanti valori che veicola e rappresenta quali l’inclusione, l’aggregazione e il riconoscimento sociale. L’innovazione è alla base dell’identità del Gruppo Snaitech, il cui sguardo è costantemente rivolto alla ricerca di nuove tendenze in un settore ad alto contenuto tecnologico che vadano a soddisfare le esigenze della nostra clientela”.