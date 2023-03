Inter, Lautaro Martinez: “Sto vivendo il mio miglior momento da quando sono qui”

Lautaro Martinez ha rilasciato un’intervista a TyC Sports, parlando del momento che sta vivendo con i nerazzurri: “In passato ho vissuto tanti momenti positivi, ma questo è il mio miglior periodo da quando indosso la maglia dell’Inter. Sto giocando con continuità e segnando tanti gol, il che è un bene sia per me che per il club. La fascia da capitano? Indossarla è una soddisfazione oltre che un motivo d’orgoglio“.

L’attaccante argentino ha poi aggiunto: “Prima del Mondiale ho giocato un paio di partite da infortunato. La caviglia mi faceva male, ma Correa e Lukaku erano assenti e la squadra stava faticando in classifica, perciò ho fatto le infiltrazioni e giocare sul dolore. Dopo la partita contro l’Australia, in accordo con lo staff medico sono rimasto qualche giorno a riposo. Adesso sto bene“.