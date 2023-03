Inter-Juventus 0-1, Filippo Tramontana furioso per la sconfitta (VIDEO)

di Giorgio Billone 18

Filippo Tramontana è furioso per la sconfitta della sua Inter contro la Juventus. Il giornalista tifoso nerazzurro, che ha commentato l’incontro su 7 Gold, si è veramente infuriato per questo ko, il nono stagionale in campionato, dovuto a un gol molto contestato. In alto ecco il video del suo commento.