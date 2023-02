Inter, Gazzetta dello Sport: “Addio San Siro, Zhang ha trovato l’area per il nuovo stadio”

Dopo anni di discussioni e rinvii pare che lentamente stiano iniziando ad essere scoperte le carte riguardanti il futuro del Milan e dell’Inter relativamente alla questione stadio. Nei giorni scorsi si era parlato delle intenzioni di Jerry Cardinale di trasferire i rossoneri in un nuovo impianto lontano da San Siro e ora arriva la risposta da parte di Steven Zhang. La Gazzetta dello Sport riporta di un piano B messo in funzione dal presidente nerazzurro, a quanto sembra visibilmente contrariato dal comportamento del nuovo proprietario dei cugini. C’è già un’area individuata, all’interno del comune di Milano: un terreno privato e la società ha in essere un accordo blindato con l’imprenditore proprietario della zona.

Zhang nel corso degli ultimi anni aveva instaurato un rapporto di fiducia con Gordon Singer, figlio di Paul, ex proprietario del Milan attraverso il fondo Elliott. Ma dall’arrivo della nuova proprietà i rapporti tra le due società sono andate man mano peggiorando, fino all’attuale situazione di completo stallo che sta portando di fatto entrambe ad andare per la propria strada.