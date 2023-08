Inter, è fatta per Pavard: sarà l’acquisto più costoso di questo mercato di Serie A

A pochi minuti dalla deadline stabilita dall’Inter, il Bayern Monaco ha dato il proprio via libera per il trasferimento in nerazzurro di Benjamin Pavard. Dopo alcuni giorni di attesa, dunque, Simone Inzaghi potrà finalmente abbracciare il suo nuovo difensore, che arriverà in Italia a titolo definitivo per una cifra di 30 milioni di euro più di 2 bonus. Tale somma di denaro renderà Pavard l’acquisto più costoso di questa sessione di calciomercato per quanto riguarda il campionato di Serie A. Il francese sbarcherà a Milano già questa sera e nella giornata di domani sosterrà la visite mediche di rito, per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà all’Inter.