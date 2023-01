Inter-Empoli 0-1, Zanetti: “Vittoria da sogno, la inseguivo da una vita”

“Vincere a San Siro è come realizzare un sogno, soprattutto per un allenatore giovane come me. Sono serate che si inseguono per una vita. I giocatori sono stati straordinari, disputando una partita coraggiosa e senza subire il gioco di una squadra forte come l’Inter”. Lo ha detto l’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, dopo la storica vittoria in casa dell’Inter. “Abbiamo una classifica alla quale era quasi impossibile pensare a inizio anno”, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo più importante della sua carriera.