Incidente al ritorno dal Mapei Stadium: tifosi della Roma in gravi condizioni

“Il Sassuolo Calcio esprime vicinanza e incoraggiamento alla famiglia di tifosi di Casalgrande (Re) coinvolti nell’incidente stradale di ieri al termine di #SassuoloRoma”. Con questo tweet, poi rilanciato dalla Roma con l’emoticon di un cuore e una preghiera, l’Us Sassuolo ha espresso vicinanza ai feriti del grave incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 52 che collega Villa Bagno ad Arceto. Come spiega la Gazzetta di Reggio, si è verificato un terribile schianto frontale fra una Fiat Cinquecento e una Mercedes Classe A, avvenuto dopo la fine della gara fra i neroverdi e la formazione giallorossa giocata al Mapei Stadium. Ad avere la peggio una famiglia composta da quattro persone, di ritorno presumibilmente dalla partita (nella loro auto c’era una sciarpa giallorossa). Come spiega il quotidiano, la madre, 42 anni, è ricoverata a Reggio Emilia in prognosi riservata, in condizioni gravissime. Il figlio di 11 anni è invece ricoverato in rianimazione a Parma, dov’è stato portato in elisoccorso, anch’egli in gravi condizioni. La figlia e il papà sono a Baggiovara: la 14enne è in prognosi riservata, ricoverata in terapia intensiva, mentre il padre, 42 anni è in Medicina d’urgenza con prognosi di 40 giorni.