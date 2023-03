Inchiesta Prisma, la Juventus chiede lo spostamento del processo da Torino a Milano

E’ il giorno dell’udienza preliminare dell’inchiesta Prisma, che indaga sui bilanci della Juventus dal 2019 al 2021. Il Gup deve valutare la richiesta di rinvio a giudizio presentata dall’accusa per la Juventus e altri 12 indagati (tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli). La difesa della Juventus – dopo essersi rivolta alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione – chiederà al giudice di esprimersi proprio sul tema della competenza territoriale e dello spostamento del processo da Torino. In breve, secondo i legali del club bianconero il contestato reato di manipolazione del mercato sarebbe competenza di Milano, sede della Borsa, o di Roma, che ospita i server di Piazza Affari. Il Gup potrebbe ritenere la richiesta palesemente infondata o in alternativa interpellare d’ufficio la Corte di Cassazione. La Procura generale della Cassazione aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta della società bianconera di trasferire da Torino a Milano gli atti delle indagini, rimandando così il giudizio ai giudici torinesi.