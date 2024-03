Highlights e gol Monza-Cagliari 1-0: Serie A 2023/2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Monza-Cagliari 1-0, match valido per la ventinovesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo U-Power Stadium i brianzoli sfidano i sardi con diversi obiettivi per quanto riguarda la classifica. Partita molto equilibrata e maschia in un primo tempo che però viene deciso dalla prodezza su punizione di Daniel Maldini. Nella ripresa poche occasioni, la principale per i sardi è di Lapadula con un gol annullato per fuorigioco, mentre i padroni di casa collezionano tante opportunità ma non riescono a chiuderla, vincendo comunque e avvicinandosi al sogno di lottare realmente per un posto europeo. Brutto stop in ottica salvezza per gli ospiti. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE