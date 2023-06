Highlights e gol Cremonese-Salernitana 2-0, Serie A 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 4

Gli highlights di Cremonese-Salernitana 2-0, gara valida per la 38esima giornata di Serie A e vinta 2-0 dai padroni di casa già retrocessi, ma che quantomeno chiudono con il sorriso questa loro stagione. Per la squadra ospite, invece, una sconfitta che non cancella assolutamente quanto di buono fatto in questo campionato, in cui i campani si sono salvati con grande anticipo e in cui hanno espresso un ottimo calcio, mettendo in difficoltà e strappando punti a tutte le grandi.