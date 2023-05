Ghoulam: “Nei contratti del Napoli è specificato che sono validi nell’universo”

È ormai ben noto che firmare un contratto con il Napoli di Aurelio De Laurentiis non sia semplice e veloce, a causa dell’estrema meticolosità del patron partenopeo e dello scrupolo con cui il numero 1 dei campioni d’Italia vuole seguire e rispettare tutte le norme in vigore, pur evitando di perderci. Così, Faouzi Ghoulam ha raccontato un aneddoto simpatico sui contratti del suo ormai ex presidente. “Nei contratti del Napoli c’è scritto che sono validi nell’universo – ha esordito Ghoulam –. De Laurentiis si vuole tutelare e si tutela a 360 gradi e torto non gli possiamo dare, dato che ha vinto il campionato. Sono contratti molto lunghi e che lui non ti obbliga a firmare: io l’ho letto per avere più conoscenza delle cose, però è davvero lunghissimo. De Laurentiis a livello di business è uno dei più forti d’Italia. Ha mantenuto sempre i conti a posto e ha dimostrato che si può vincere anche in questa maniera. Anzi, è arrivato a vincere proprio grazie alla stabilità finanziaria”.