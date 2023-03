Fiorentina, parla il fratello di Amrabat: “Abbiamo rifiutato offerte di tre grandi club europei”

Nordin Amrabat, fratello del centrocampista della Fiorentina ha parlato a Voetbal Primeur delle voci di mercato circolate durante la sessione invernale: “Il presidente Commisso, aveva detto durante la Coppa del Mondo che non avrebbe venduto Sofyan ma pensavo lo avesse detto solo per alzare la posta. C’era molto interesse su Sofyan, ma lui voleva partire solo per una squadra di alto livello. Negli ultimi giorni di mercato Manchester United e Barcellona volevano prenderlo ma nessuno dei due ha aperto al prestito con obbligo di riscatto ma solo con diritto. Commisso avrebbe venduto Sofyan solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Il terzo club interessato era il Chelsea ma non ha mai fatto un’offerta concreta”.