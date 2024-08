Fiorentina, Palladino sul mercato: “Speriamo arrivi presto ciò che ci manca”

“Il calciomercato purtroppo fa parte del nostro lavoro, sarebbe meglio se finisse prima dell’inizio del campionato ma non sono io a decidere certe cose, sono dinamiche che bisogna accettare. Noi siamo speranzosi che le cose che mancano arrivino il prima possibile ma la cosa importante è che si continui a lavorare sulle cose che dobbiamo migliorare, rinforzando gli aspetti positivi”. Lo ha detto Raffaele Palladino dopo il pareggio per 2-2 nell’amichevole a tre tempi tra la sua Fiorentina e il Friburgo. “I tre tempi disputati oggi sono serviti per vedere tante cose e dare minutaggio a chi non ne aveva tanto – ha aggiunto -. Questa è stata una preparazione particolare visto che tanti giocatori sono arrivati un po’ alla spicciolata. Ho avuto buone indicazioni, ci tengo a fare i complimenti ai ragazzi perché è un mese che siamo insieme e sono stati impeccabili, esemplari, si sono fatti trovare pronti, hanno sudato, faticato, i carichi di lavoro sono stati altissimi e sono stati dei grandi professionisti. Hanno chiuso un ritiro estivo positivo”.

Palladino soddisfatto anche di Sofyan Amrabat: “Con lui è nato un grande rapporto in questi giorni perché lo conoscevo come calciatore ma non come uomo. E’ un grande uomo, mi ha dato disponibilità in questo periodo nonostante tutte le voci di mercato che lo riguardano, però è un grande professionista, l’ho buttato dentro e ha fatto una grande prova. Sulle dinamiche di mercato vediamo quello che succederà però fin quando Amrabat è con noi io sono felice di averlo e sarei felice di allenarlo per tutto l’anno”.

Quanto al neo acquisto David De Gea: “La sua carriera parla per lui, è un portiere di caratura internazionale, ci porta esperienza e grande personalità nello spogliatoio, si è messo subito a disposizione, è rimasto a Firenze ad allenarsi, da lunedì lavorerò con lui, ci vorrà del tempo per metterlo in condizione perché viene da un anno di inattività ma sappiamo che sarà un giocatore molto importante per noi”.