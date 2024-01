Fiorentina, Marcheschi: “Restyling Franchi? Strada complicatissima, nulla è stato fatto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il senatore Paolo Marcheschi, capogruppo per Fratelli d’Italia della settimana commissione cultura, istruzione, spettacolo e sport, ha parlato del restyling del Franchi: “E’ una strada complicatissima in una vicenda che è ormai diventata lo zimbello di tutta Italia, fatta con soldi pubblici, pochi fra l’altro. Tutto fatto? In realtà nulla. Alla Fiorentina non piace la soluzione, non piace il Padovani e non si è trovato un accordo per giocare altrove. I soldi sono pochi e non ci sarà forse la copertura totale del Franchi“. Marcheschi ha poi proseguito: “Non si può rinviare il tempo dei lavori per lo stadio solo per Firenze. Di fatto l’Unione Europea ha bocciato il progetto e come governo siamo riusciti a conservare 150 milioni. Le scadenze le decidono i piani di coesione“.