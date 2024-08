Fiorentina, Kouame: “Palladino preparato, a Parma non sarà facile”

L’attaccante Christian Kouame, in un’intervista rilasciata ai canali social della Fiorentina, parla di ciò che si aspetta dalla nuova stagione: “Siamo partiti molto bene e con il cambio dell’allenatore non era facile. Abbiamo trovato un tecnico preparato che ci aiuta in tutto, in particolare a capire le cose, e noi facciamo lo stesso per farlo ambientare nella famiglia viola. Stiamo facendo bene durante la preparazione perché anche quando siamo andati in tournèe e abbiamo affrontato squadre inglesi, che sono fisiche e che corrono tanto, abbiamo retto il loro ritmo”.

“La prossima partita è contro il Parma e non sarà facile perché sono una neo promossa che vorrà dimostrare di essere da Serie A, però anche noi che abbiamo un nuovo allenatore vogliamo farci vedere e dobbiamo farci trovare tutti pronti, dando una mano ai nuovi e al mister”. Alla gara contro il Parma “dobbiamo arrivare con la testa giusta e non pensare ad altro. Noi siamo la Fiorentina e possiamo vincere e perdere contro chiunque. Non dobbiamo ripetere gli errori fatti l’anno scorso contro di loro in Coppa Italia, dobbiamo fare risultato”, prosegue Kouame.

L’ivoriano poi parla del legame creato con la piazza di Firenze: “All’inizio non è stato facile perché c’è stata una fase dove ero infortunato, poi giocando sia bene che male ce l’ho fatta ad esprimermi al meglio e a far vedere ai tifosi che io sono uno di quelli che dà sempre tutto in campo, io non mi tirerò mai indietro. Questa società mi ha preso quando ero infortunato quindi darò sempre il massimo”, conclude.