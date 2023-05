Fiorentina, i complimenti di Renzi: “Anno speciale, roba da non crederci”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua enews si è congratulato con la Fiorentina per la grande stagione che sta disputando: “Quest’anno è un anno speciale! La Fiorentina è in due finali, sia in Coppa Italia che in Conference League. Roba da non crederci. In bocca al lupo anche agli amici interisti e romanisti (Mourinho sempre top)“. La squadra di Italiano ha infatti raggiunto sia la finale di Coppa Italia contro l’Inter che la finale di Conference League contro il West Ham. Insomma, una stagione estremamente positiva che può diventare indimenticabile.