Fiorentina, Commisso: “Viola Park investimento più importante a Firenze dai tempi dei Medici nel Rinascimento”

“Per il Viola Park è stato fatto un investimento senza precedenti. Sarà una delle strutture sportive più grandi in Europa ed avrà l’unicità di riunire sotto lo stesso tetto la prima squadra maschile e femminile, l’intero settore giovanile viola e tutto lo staff societario che abbiamo nella città di Firenze”. Lo ha ammesso il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, intervenendo nelle scorse ore al Galà della John Cabot University a New York. “Abbiamo speso fino ad oggi 440 milioni di euro per l’operatività del club e la costruzione del Viola Park – ha aggiunto Commisso –. Si tratta dell’investimento privato più importante mai fatto a Firenze dai tempi in cui lo fecero i Medici durante il Rinascimento. Non abbiamo inoltre perso nelle ultime nove partite, raggiunto le semifinali di Coppa Italia e i quarti di finale di Conference League”.