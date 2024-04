Fantacalcio, Napoli-Roma: gol di Olivera o autorete di Kristensen? La decisione della Lega Serie A

Dura cinque minuti il vantaggio della Roma sul Napoli al ‘Maradona’. Dopo un calcio di rigore di Paulo Dybala, la squadra partenopea (che aveva creato una serie enorme di occasioni da gol) trova il pareggio con l’episodio più fortuito e meno chiaro. Dopo una palla persa da Gianluca Mancini al limite dell’area, Mathias Olivera ha tentato un tiro che, con la deviazione di Rasmus Kristensen, è terminato in rete, trasformandosi in un pallonetto letale per Mile Svilar. A questo punto, per gli appassionati di fantacalcio, sorge un dubbio: di chi è il gol? Olivera o autorete di Kristensen? Non sono considerati autogol i tiri nello specchio della porta che vengono deviati da un difensore in maniera fortuita o istintiva. In questi casi si assegna pertanto la marcatura all’autore del tiro in porta. Per questo la Lega Serie A non ha avuto dubbi: la rete è stata assegnata a Olivera.

DECISIONE LEGA SERIE A: GOL OLIVERA