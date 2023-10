Empoli, daspo di 8 anni a un ultras: schiaffo in faccia a un altro tifoso davanti al figlio

Il commissariato di Empoli ha portato all’emissione di un daspo della durata di otto anni ai danni di un ultras dell’Empoli che ha dato uno schiaffo in faccia a un altro tifoso azzurro lo scorso 3 settembre, in occasione della sfida contro la Juventus, con l’aggravante del fatto che il ceffone è volato davanti al figlio piccolo del malcapitato. Alla base di quanto accaduto, secondo quanto riferisce La Nazione, ci sarebbe una lite nata per futili motivi, a causa di uno striscione che l’aggredito pretendeva venisse spostato per poter guardare meglio la partita al Castellani. Il tifoso raggiunto da daspo era recidivo, dal momento che era stato già raggiunto da un daspo di cinque anni.