Dalla Francia: “Il Psg monitora i problemi alla schiena di Skriniar”

Il Paris Saint Germain riflette su Milan Skriniar, in procinto di unirsi ai parigini in estate a parametro zero. Secondo Le Parisien, il club parigino sta monitorando l’evoluzione dello stato di salute del difensore, alla luce dei recenti problemi fisici alla schiena che hanno limitato il suo utilizzo da parte dei nerazzurri. “Il motivo dell’indisponibilità non è del tutto accertato, né del tutto svelato dalla sua società, ma impedisce al difensore slovacco di giocare da metà febbraio”, si legge sul quotidiano. Secondo quanto riporta Le Parisien, il passaggio del difensore slovacco a Parigi è subordinato ad una visita medica approfondita.