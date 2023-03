La classifica del 2023, il Milan è dodicesimo: crollo Pioli con 15 punti in 11 partite

La classifica dell’anno solare 2023 in Serie A. Sono passate undici giornate da quando il massimo campionato italiano è ripreso dopo la sosta per i Mondiali di Qatar 2022. Il 4 gennaio infatti è ripresa la Serie A: da allora il Napoli ha fatto più punti, ben 27 sui 33 disponibili (due sconfitte con Inter e Lazio), a seguire c’è la Juventus con 22 punti, poi Inter e Roma a 20. Sorprese Sassuolo, Bologna e Monza che stanno facendo un grande 2023. Mentre crolla il Milan di Stefano Pioli: solamente 15 punti in 11 partita, media da squadra della parte destra di classifica. E infatti i rossoneri sono scivolati a -20 dal Napoli e hanno messo a rischio anche il quarto posto. In fondo la Cremonese che ha raccolto solamente 5 punti, uno in meno della Sampdoria: entrambe sono a -12 dal quartultimo posto in una situazione disperata.

LA CLASSIFICA DEL 2023