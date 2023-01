Calciomercato, quattro giorni al termine della sessione invernale: Zaniolo e Skriniar i nomi caldi in Serie A

Un calciomercato finora calmo, quasi piatto: a cinque giorni dalla chiusura niente colpi dal grande valore economico alla Dusan Vlahovic, per tornare indietro solo di un anno, o arrivi d’impatto come lo Zlatan Ibrahimovic 2.0 di ritorno al Milan nel gennaio del 2020. Invece, all’improvviso, a ridosso del gong della sessione invernale del mercato 2023, il mercato della Serie A potrebbe avere più di un sussulto, anche se in uscita.

Nelle ultime ore il nome più caldo è sicuramente quello di Nicolò Zaniolo, ormai fuori dal progetto Roma. Il talento azzurro ha rifiutato la convocazione per la trasferta in casa dello Spezia chiedendo il trasferimento già a partire da gennaio. Una soluzione accolta dalla società giallorossa che però vuole monetizzare con un calciatore in scadenza a giugno 2024 e che ha suscitato prima l’interesse del Milan, uscita però di scena per gli alti costi del cartellino e soprattutto il Bournemouth, disposto a sborsare 30 milioni + bonus ma destinazione per ora non gradita al calciatore che in queste ore valuta il da farsi.

Scadenza più vicina – giugno 2023- invece per Milan Skriniar, ormai promesso sposo del PSG. Il difensore slovacco non rinnoverà il contratto con l’Inter e potrebbe salutare la compagnia già a gennaio anticipando di sei mesi l’approdo a Parigi. Anche in questo caso il problema è di natura economica: Inzaghi non vorrebbe privarsi del suo miglior difensore nel momento clou della stagione, ma la dirigenza preferirebbe non perdere il calciatore a parametro zero in estate, tutto dipenderà però da quanto Al-Khelaifi sarà interessato a valutare il cartellino di un giocatore che arriverebbe gratis soltanto pochi mesi dopo.