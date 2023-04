Bologna-Udinese 3-0, Barrow: “Oggi ha parlato il campo. Dedico il gol alla famiglia di Mihajlovic”

L’attaccante del Bologna, Musa Barrow, al termine della sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A vinta 3-0 contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto contento anche per la squadra: abbiamo continuato a segnare e abbiamo dimostrato quanta voglia avessimo di vincere oggi. Mi manca segnare con continuità, ma quando il gol non arriva bisogna continuare a lavorare. Oggi ha parlato il campo e con il lavoro di squadra si vincono partite come questa. Europa? Noi pensiamo partita dopo partita”.

Il gambiano ha deciso di fare una dedica speciale dopo il gol che ha chiuso i giochi: “Lo dedico alla famiglia di Sinisa, il mister mi voleva molto bene. Ringrazio i tifosi perché sono sempre qui a spingere la squadra”.