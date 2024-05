Bologna, Fenucci: “Futuro Motta? Dipende da lui”

Claudio Fenucci, AD del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e non si sbilancia oltre sul futuro di Thiago Motta dopo la storica qualificazione alla Champions: “Cosa farà Thiago lo sa lui e lo sapremo fra un po’ tutti quanti. Ci parleremo nei prossimi giorni e vediamo che decisione prenderà, lui sa che vorremmo proseguire insieme per quello che ha dato alla squadra non solo sotto il profilo del gioco ma anche per come ha gestito il gruppo, come lo ha motivato. Parleremo con lui e quando avremo qualche novità la comunicheremo”.

“A noi piacerebbe dare continuità e quindi cercare di confermare quanti più giocatori possibili. Zirzkee? Ha un contratto particolare per cui è arbitro di alcune decisioni, per il resto siamo una società solida che non ha bisogno di andare sul mercato per finanziare il club, vogliamo dare continuità al progetto sportivo”, prosegue Fenucci allargando il discorso alla rosa.

Infine chiude parlando in vista della Champions: “La programmazione è già in corso, Sartori e Di Vaio stanno lavorando per rinforzare adeguatamente la squadra e fare la nostra figura fra le 36 top d’Europa. Vogliamo continuare il percorso iniziato questa stagione, molto dipenderà dalla volontà dell’allenatore ma l’idea è trattenere il più possibile i protagonisti di questa stagione”.